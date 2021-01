Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em contraciclo com as principais praças europeias, ao encerrar com o índice PSI20 a descer 0,69% para 5.245,52 pontos.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, só duas ficaram no 'verde': a EDP, que subiu 1,11% para 5,63 euros e a Novabase, que avançou 0,30% para 3,29 euros.

A Mota-Engil liderou as 16 descidas registadas no PSI20 ao recuar 4,47% para 1,45 euros.

As principais bolsas europeias encerraram com ganhos. Paris subiu 0,65%, Frankfurt 0,58%, Madrid 0,26%, Londres 0,24% e Milão 0,21%.

