Na terça-feira, a bolsa de Lisboa terminou a sessão em baixa, pelo segundo dia consecutivo, com o índice PSI20 a perder 1,83% para 3.977,43 pontos e com a Galp a liderar as descidas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 terminaram em baixa, quatro em alta e uma inalterada.

No resto da Europa, o dia foi igualmente negativo para as bolsas. Madrid caiu 2,14%, Paris 1,77%, Milão 1,53%, Londres 1,09% e Frankfurt 0,93%.

