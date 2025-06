Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 11 desceram, três terminaram a sessão em alta e a Ibersol fechou inalterada nos 9,90 euros.

No resto da Europa, apenas Madrid fechou acima da 'linha de agua', a ganhar 0,03%. As restantes praças encerraram em baixa, com Londres a ceder 0,54%, Paris 0,17% e Londres 0,06%.

