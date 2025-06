De acordo com a agência AP, que obteve junto de três fontes anónimas confirmação da decisão de envio dos militares, estes partirão da base em Twentynine Palms, no deserto do sul da Califórnia, para a maior cidade do estado.

O envio dos militares foi inicialmente noticiado pela CNN, que também apontou o envio de 700 efetivos, embora alguns media apontem para um dispositivo inferior.

Um alto funcionário norte-americano confirmou à AFP o envio de 500 militares, devido "ao aumento das ameaças contra as autoridades federais e os edifícios federais", que terão como missão proteger.

