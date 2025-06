Assim, das 15 cotadas que integram o índice PSI, oito desceram, seis subiram e a REN manteve-se inalterada em 2,96 euros.

No resto da Europa, apenas Madrid recuou, 0,19%. As restantes praças fecharam no 'verde', com Londres a subir 0,16%, Paris 0,53%, Frankfurt 0,77% e Milão 0,02%.

ALN // EA

Lusa/Fim