Das 18 cotadas que integram o principal índice da bolsa portuguesa (PSI20), 12 subiram e seis desceram.

A Novabase liderou os ganhos, ao avançar 4,22% para 4,20 euros, seguida das empresas do grupo EDP.

A EDP subiu 3,52% para 4,76 euros e a EDP Renováveis 2,02% para 19,70 euros.

A impedir maiores ganhos no PSI20 esteve novamente hoje o banco BCP, com as ações a caírem 2,59% para 0,15 euros.

Também Galp e NOS fecharam a cair. A petrolífera cedeu 0,51% para 9,98 euros e a operadora 0,13% para 2,97 euros.

No resto da Europa, Londres subiu 0,17%, Paris 0,20% e Milão 0,12%. Já Madrid caiu 0,31% e Frankfurt 0,12%.

IM // MSF

Lusa/Fim