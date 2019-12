Bolsa de Lisboa encerra em alta impulsionada por ganhos do BCP A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma subida no índice PSI20 de 0,90% para 5.195,54 pontos, beneficiando essencialmente de um ganho de 3,28% do BCP. economia Lusa economia/bolsa-de-lisboa-encerra-em-alta-impulsionada-_5df282884e76e5796b1f3683





Das 18 cotadas que integram o PSI20, 15 subiram, duas desceram e uma permaneceu inalterada.

Nas maiores subidas, o BCP, que liderou, ficou a valer 0,20 euros, a Ibersol avançou 2,90% para 7,80 euros, a Sonae Capital registou uma valorização de 2,22% para 0,78 euros, a Pharol ganhou 1,98% para 0,10 euros e a Altri progrediu 1,65% para 5,84 euros.

Entre as cotadas com subidas mais baixas, terminaram a NOS (1,57% para 5,06 euros), a Mota-Engil (1,38% para 1,84 euros) e a Galp (1,23% para 14,45 euros).

A Jerónimo Martins subiu 0,41% para 14,82 euros e a Corticeira Amorim 0,35% para 11,32 euros.

Nas descidas, os CTT perderam 0,24% para 3,28 euros e a EDP recuou 0,24% para 3,70 euros.

As principais bolsas europeias encerraram com ganhos, após a primeira reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) liderada por Christine Lagarde, cujos resultados estiveram em linha com o esperado.

Madrid subiu 0,81%, Londres 0,79%, Frankfurt 0,57% e Paris 0,40%.

Os mercados foram também impulsionados por declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, garantindo que os Estados Unidos estão "muito próximos" de assinar "um grande acordo" com a China, mais de um ano depois do início de uma intensa guerra comercial entre as duas maiores economias mundiais.

"Estamos muito próximos de um GRANDE ACORDO com a China", escreveu Trump na rede social Twitter, recorrendo a letras maiúsculas para acentuar o conteúdo da mensagem.

