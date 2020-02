Bolsa de Lisboa contraria Europa e fecha com ligeira subida de 0,05%

A bolsa de Lisboa contrariou hoje o pessimismo das principais bolsas europeias e terminou com uma ligeira subida de 0,05% para 5.289,93 pontos no índice PSI20, apoiada por ganhos do grupo EDP.

Lusa

