Bolsa de Lisboa cai 0,45% alinhada com Europa O PSI20, índice de referência da bolsa de Lisboa encerrou hoje a cair 0,45% para 5.411,21 pontos, em linha com as descidas na Europa, com a Jerónimo Martins a perder 2%. economia Lusa economia/bolsa-de-lisboa-cai-0-45-alinhada-com-europa_5e4ecacb5002c3127d452abc





Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove desceram, seis subiram e três ficaram inalteradas. A Jerónimo Martins, que liderou as descidas, ficou a valer 16,87 euros por ação.

A EDP, que apresentou hoje resultados após o encerramento do mercado, terminou a sessão com uma desvalorização de 1,06% para 4,87 euros. A elétrica fechou 2019 com um lucro de 512 milhões de euros, uma queda de 1% face ao ano anterior, segundo a informação comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No resto da Europa, Madrid desceu 1,51%, Frankfurt 0,91%, Paris 0,80% e Londres 0,27%.

Lusa/Fim