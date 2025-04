Na segunda-feira, o PSI fechou a avançar 0,95% para 6.582,73 pontos, num dia de recuperação para as principais praças europeias.

Entre as 15 cotadas do índice de referência nacional, três fecharam a sessão em queda, a REN permaneceu inalterada nos 2,76 euros e as restantes registaram ganhos.

