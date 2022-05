Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa registou uma forte descida e o índice PSI encerrou com todas as cotadas no 'vermelho', baixando 2,72% para 5.657,92 pontos, em linha com as perdas dos mercados europeus.

Com descidas superiores a 5% terminaram os CTT (-5,31% para 3,84 euros), a Galp (-5,27% para 10,25 euros) e a EDP Renováveis (-5,02% para 20,07 euros).

As principais bolsas europeias registaram igualmente quedas acentuadas. Paris perdeu 2,75%, Milão 2,74%, Londres 2,32%, Madrid 2,20% e Frankfurt 2,15%.

