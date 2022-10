Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa fechou no vermelho, com o PSI a cair 0,48% para 5.399,98 pontos, contrariando a tendência das principais bolsas europeias e com a Galp a liderar as quedas.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 10 subiram, quatro caíram e uma ficou inalterada (a Jerónimo Martins, em 19,58 euros).

A Galp liderou as quedas, ao recuar 4,98% para 9,62 euros, seguida pelo BCP, que caiu 4,11% para 0,13 euros, pela GreenVolt, que desceu 1,20% para 7,42 euros, e da REN - Redes Energéticas Nacionais, que desceu 0,40% para 2,47 euros.

