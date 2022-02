Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa seguiu o rumo das principais praças europeias e fechou em baixa, com o índice PSI20 a perder 1,49% para 5.507,66 pontos e todas as cotadas no 'vermelho'.

A Ibersol liderou as 19 cotadas que integram o PSI20 nas descidas ao recuar 4,02% para 4,78 euros.

No resto da Europa, Londres desceu 1,69%, Frankfurt 2,02%, Milão 2,04%, Paris 2,27% e Madrid 2,55%.

