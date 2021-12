Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou positiva, com uma subida no índice PSI20 de 0,15% para 5.521,93 pontos, com a Jerónimo Martins a destacar-se nos ganhos ao subir 2%.

Das 19 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, 10 ficaram em baixa, oito em alta e uma permaneceu sem variações.

No resto da Europa, Madrid caiu 0,93%, Frankfurt 0,30%, Londres 0,22% e Paris 0,09%, mas Milão encerrou em terreno positivo ao subir 0,24%.

