Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa acompanhou o pessimismo dos mercados europeus e encerrou com uma descida de 1,72% para 5.578,34 pontos no índice PSI20, com a Altri a liderar as perdas.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 16 desceram, duas subiram e uma ficou inalterada.

As principais bolsas europeias também encerraram no 'vermelho'. Madrid desceu 1%, Milão 0,59%, Londres 0,48%, Paris 0,21% e Frankfurt 0,18%.

