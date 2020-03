Bolsa brasileira regista subida de quase 10% em dia de otimismo no mercado A bolsa de valores de São Paulo (Bovespa) subia 9,55% no meio da sessão de hoje e o índice Ibovespa, que negociada as ações das maiores empresas do Brasil, operava nos 79.867 pontos, após quedas seguidas registadas nos dias anteriores. economia Lusa economia/bolsa-brasileira-regista-subida-de-quase-10_5e7a5b6bfed2021973b082ca





O mercado brasileiro acompanhava a tendência de subida registada por mercados em todo o mundo, que reagiram de forma positiva às medidas de estímulos económicos anunciadas para combater os efeitos do novo coronavírus.

Embora beneficie do otimismo nos mercados asiáticos e de Wall Street, principal referência comercial do mundo, que abriu o dia com ganhos de quase 7%, o Brasil tem sido um dos mercados a sofrer o impacto da grande volatilidade do preço das ações desde o início da pandemia.

Na segunda-feira, a bolsa de valores brasileira perdeu mais de 5% devido ao medo de uma recessão global causada pelo novo coronavírus.

No mercado de câmbio, o dólar hoje recuava 0,96% em relação à moeda brasileira, o real. Por volta das 15:30 locais, cada dólar comercial era negociado a 5,08 reais.

Na semana passada, o dólar acumulou um aumento de 4,44% em relação à moeda brasileira.

Dados do Ministério da Saúde do Brasil divulgados na segunda-feira indicam que o país tem 1.891 casos confirmados do novo coronavírus e 34 mortes provocadas pela doença.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 17.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.077 mortos em 63.927 casos.

Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.

