De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Blackrock notificou a EDP Renováveis (EDPR) de que em resultado de transações executadas a 31 de agosto de 2023, "aumentou a sua participação para valores acima do patamar mínimo de 3% para posições acionistas qualificadas".

Após estas transações, a Blackrock passa a deter "31.378.076 direitos de voto na EDPR", o que corresponde a 3,065% do total de direitos de voto na empresa.

Em março, o fundo de investimento já tinha reforçado o capital para acima de 3%.

Nessa altura, a BlackRock tinha ficado com 30.033.503 direitos de voto na empresa de energias renováveis, que correspondiam a 3,127% do total.

As ações da EDP Renováveis fecharam a cair 1,52% para 16,50 euros.

AAT // LT

Lusa/Fim