Num discurso para líderes empresariais no Clube Económico em Nova Iorque, o ex-presidente começou por atacar a política económica do Governo de Joe Biden e criticou o plano tributário recentemente anunciado pela vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris.

"Temos um desastre económico nas nossas mãos. Temos uma economia em crise, uma nação falida e uma nação em sério declínio sob as políticas radicais do meu antigo oponente, Joe Biden, e da minha nova oponente, Kamala Harris", afirmou.

Apresentando as propostas económicas que promete colocar em prática se for eleito em 05 de novembro, Trump garantiu que transformará os Estados Unidos na "capital mundial do bitcoin e das criptomoedas".

"Estou a prometer hoje que, no meu segundo mandato, eliminaremos um mínimo de 10 regulamentações antigas para cada nova regulamentação", disse.

"Em vez de atacar as indústrias do futuro, iremos apoiá-las, nomeadamente fazendo dos Estados Unidos a capital mundial do bitcoin e das criptomoedas", acrescentou o ex-presidente.

O magnata republicano defendeu ainda a criação de uma comissão de eficiência governamental, uma ideia de política que lhe foi apresentada pelo empresário bilionário Elon Musk.

Trump indicou que seria o próprio Musk a liderar a comissão, que conduziria uma auditoria abrangente do Governo federal e recomendaria "reformas drásticas".

MYMM // PDF

Lusa/Fim