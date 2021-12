A agência de informação financeira cita fontes que pediram anonimato, dado que decorrem as discussões e nenhuma decisão foi tomada.

As compras de dívida no âmbito do programa PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), com um volume total de 1,85 biliões de euros, terminam em finais de março de 2022 e o BCE terá de discutir o que se segue, para garantir uma transição suave nos mercados.

Na reunião de política monetária de 16 de dezembro são esperadas novidades sobre essa transição.

"O Conselho do BCE continuará a reinvestir os pagamentos de capital dos títulos vincendos adquiridos no contexto do PEPP, pelo menos, até ao final de 2023. De qualquer forma, a futura descontinuação gradual da carteira do PEPP será gerida de modo a evitar interferências com a orientação de política monetária apropriada", indicou o banco central no comunicado divulgado após a sua reunião de 28 de outubro.

Até ao início desta semana, o BCE tinha adquirido com este programa PEPP dívida no valor de 1,547 biliões de euros.

Antes da adoção deste programa no início da pandemia, o BCE tinha lançado um outro programa de compra de ativos (Asset Purchase Programme -- APP), cujas aquisições prosseguem a um ritmo mensal de 20 mil milhões de euros.

Na semana passada, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que haverá mais orientações sobre a política monetária após a reunião de dezembro.

Lagarde mostrou-se convicta de que o programa PEPP ficará concluído em março próximo e disse que o BCE tem mais instrumentos.

EO // MSF

Lusa/fim