O BCE informou hoje que cerca de 70 participantes do mercado, incluindo comerciantes, empresas que fornecem produtos e serviços financeiros, 'startups', bancos e outros prestadores de serviços de pagamento, estão a participar no projeto.

Depois de lançar um convite à apresentação de candidaturas em outubro de 2024, a Autoridade Monetária Europeia recebeu 100 candidaturas de cerca de 70 participantes, que aderiram a uma ou a ambas as áreas de trabalho: "pioneiros" e "visionários".

A plataforma de inovação simula o ecossistema digital do euro previsto, no qual o BCE fornece o apoio e a infraestrutura técnica para que os intermediários europeus desenvolvam métodos e serviços de pagamento digital inovadores a nível europeu.

A área de trabalho pioneira investiga a forma como os pagamentos condicionais em euros digitais, ou seja, as transações que são executadas automaticamente quando são cumpridas condições predefinidas, como a entrega de uma encomenda comprada 'online', podem ser implementados do ponto de vista técnico.

O BCE acrescenta que irá também desenvolver possíveis casos de pagamentos diários.

Os pioneiros irão explorar a forma de integrar as interfaces digitais simuladas do euro nas suas plataformas.

"O BCE fornece aos participantes apoio técnico e especificações, tais como uma interface de programação de aplicações, para que possam realizar trabalho independente em casos de utilização da sua escolha", afirmou o BCE no comunicado.

Os pioneiros sintetizarão as suas recomendações num relatório, que o BCE analisará minuciosamente para informar o seu trabalho no projeto do euro digital.

Os visionários investigarão a forma como o euro digital pode dar resposta a desafios sociais, tais como a inclusão financeira digital.

Por exemplo, acrescenta o BCE, a possibilidade de abrir uma carteira digital em qualquer estação de correios poderia assegurar o acesso gratuito a serviços digitais em euros, mesmo para pessoas que não têm uma conta bancária ou acesso a dispositivos digitais.

Os visionários partilharão e discutirão as suas propostas com o BCE em encontros de trabalho.

"Congratulamo-nos com o enorme interesse que os participantes no mercado demonstraram por esta iniciativa empolgante", afirmou Piero Cipollone, membro da Comissão Executiva do BCE.

O BCE publicará as conclusões dos dois grupos de trabalho num relatório ainda este ano.

MC // CSJ

Lusa/Fim