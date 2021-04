A EDP anunciou assim que "no dia 27 de abril de 2021, o Bank of America Corporation comunicou à EDP, nos termos do artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários, que detém uma participação qualificada de 2,017% do capital social e dos direitos de voto da EDP".

De acordo com a mesma nota, o patamar de 2% foi ultrapassado no dia 21 de abril de 2021, sendo que antes disso o Bank of America não detinha uma posição que fosse obrigatório comunicar, segundo a informação prestada pela EDP.

A EDP fechou a sessão na bolsa de Lisboa a descer 1,13% para 4,734 euros.

ALYN // MSF

Lusa/Fim