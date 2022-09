Bancos libaneses reabrem portas na segunda-feira só para serviços específicos

As agências bancárias libanesas reabrirão as portas e oferecerão serviços específicos a partir de segunda-feira, após terem estado fechadas devido a assaltos de aforradores com os depósitos em dólares bloqueados, anunciou hoje a Associação de Bancos libaneses.