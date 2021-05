Dos 224 créditos concedidos, 170 têm já desembolsos efetivos, ao abrigo do aviso 10/2020, que obriga a banca comercial a financiar a economia, nomeadamente projetos no âmbito do PRODESI (Programa de Diversificação as Exportações e Substituição das Importações), indica o BNA.

Quanto ao valor financeiro, o crédito concedido corresponde ao total de 365 mil milhões de kwanzas (equivalente a 457 milhões de euros), tendo sido desembolsado um montante de de 263 mil milhões de kwanzas (327 milhões de euros) o que representa um acréscimo de 5,90% face a março de 2021.

Em termos gerais, até abril de 2021 o montante financeiro aprovado pelo setor bancário, corresponde a 205,03% do mínimo estabelecido na norma do BNA sobre crédito ao setor real da economia, enquanto o efetivamente desembolsado corresponde a 147,50% do valor mínimo a conceder até abril de 2021.

Só 15 dos 20 bancos que integram o sistema financeiro angolano cumpriram a exigência de cederem crédito num limite mínimo de 2,50% do seu ativo líquido, número que se manteve inalterado em relação ao mês de março de 2021.

Os 224 projetos aprovados correspondem a 48,70% do mínimo estabelecido.

