"Ao abrigo dos Instrutivos N.º06 e N.º09 de 2020, através dos quais foi disponibilizada uma Linha de Liquidez para Compra de Títulos públicos às Empresas, o Banco Nacional de Angola procedeu até ao dia 29 de maio do ano em curso, a 55 operações de compra de Obrigações do Tesouro na plataforma de negociação da Bodiva, referente a compra de títulos a 35 empresas", lê-se numa nota hoje divulgada no site do regulador financeiro angolano.

Na nota, acrescenta-se que foi "desembolsado um total de 23,8 mil milhões de kwanzas", cerca de 36 milhões de euros, para ajudar as empresas angolanas a lidarem com os impactos económicos e sociais da pandemia da covid-19, ficando ainda com mais de 76 mil milhões de kwanzas, cerca de 118 milhões de euros, disponíveis para imprimir liquidez à economia.