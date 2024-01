No seu relatório "Perspetivas Económicas Globais", o Banco Mundial aponta que a economia brasileira cresceu 3,1% em 2023, resultado muito acima da estimativa anterior, divulgada pela instituição em junho passado, de 1,2%.

O relatório destacou que o desempenho positivo da economia brasileira em 2023 "foi impulsionado pela produção agrícola melhor do que o esperado, pelo consumo robusto e pelo aumento das exportações nos três primeiros trimestres do ano."

Já para 2024 a previsão é de que o PIB do país sul-americano crescerá 1,5%, ou seja, 0,1 acima da estimativa anterior de 1,4%.

Os economistas do Banco Mundial também explicaram que a projeção sobre o crescimento do PIB brasileiro em 2024 reflete tanto a continuação da desaceleração da economia observada no segundo semestre do ano passado quanto a projeção menor para as colheitas agrícolas.

?"No entanto, a redução gradual tanto no índice cheio quanto no núcleo da inflação [do Brasil] deve permitir mais cortes de juros apoiando as perspetivas de investimento e consumo no médio prazo", lê-se no relatório.

"Assim, o crescimento deverá aumentar 2,2% em 2025, mesmo que o apoio fiscal [do Governo] seja limitado pelo objetivo das autoridades [brasileiras] de alcançar um excedente primário", concluiu.

CYR // ANP

Lusa/Fim