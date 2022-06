Um comunicado do Banco Mundial refere que o centro de excelência vai ajudar a construir capacidade técnica e pesquisa de elevada qualidade no domínio agroalimentar.

"Fortalecendo a pesquisa e formação em sistemas agroalimentares e expansão da produção de conhecimento e sua dimensão, o projeto poderá ajudar a alargar a base de conhecimento e sistemas de inovação necessários para um maior desenvolvimento económico sustentável de Moçambique", disse Emre Ozaltin, responsável do Programa do Desenvolvimento Humano de Moçambique do Banco Mundial, citado na nota.

O comunicado assinala que a verba vai ajudar a fortalecer a capacidade de instituições de ensino superior, proporcionando maior qualidade aos cursos de pós-graduação e realização de pesquisas em áreas prioritárias do setor agroalimentar.

Os 30 milhões de dólares desembolsados pelo Banco Mundial para Moçambique são parte de um envelope financeiro de 70 milhões de dólares (mais de 66 milhões de euros) que a instituição disponibilizou para a criação de centros de excelência em países da África Austral e Oriental.

