"O desempenho do BiG no ano de 2023 foi influenciado pelo contexto de política monetária restritiva adotada pelo Banco de Moçambique, nomeadamente o aumento dos coeficientes de reservas obrigatórias (...), bem como a manutenção das taxas diretoras em níveis altos", lê-se no documento.

"Neste contexto, e na sequência de uma descida do 'rating' para as responsabilidades do país em moeda local, o BiG manteve uma gestão cautelosa do balanço, que se traduziu numa redução gradual da sua carteira bancária, em paralelo com a manutenção de uma situação de liquidez confortável ao longo do ano, nomeadamente em aplicações junto do Banco Central e outros títulos de curto prazo", acrescenta.

De acordo com o relatório, este desempenho representa uma queda nos lucros de pouco mais de 0,5%, face aos 275,9 milhões de meticais (4,05 milhões de euros) registados em 2022.

Em termos comerciais, "a atividade de serviços de clientes na gestão de poupanças e investimentos apresentou um crescimento, registando-se um aumento no número de operações de intermediação para clientes, bem como no montante de ativos sob custódia", observa ainda o relatório.

O BiG Moçambique foi constituído em 2016 e o seu capital é detido maioritariamente (82,6%) pelo Banco de Investimento Global, S.A., com sede em Lisboa, contando ainda, entre outros, com participações da Empresa Moçambicana de Seguros (11,1%) e as seguradoras Hollard Moçambique (2,9%) e FPTM (2,2%).

Em 2023, a margem financeira do BiG Moçambique caiu para 348,2 milhões de meticais (5,1 milhões de euros) e o produto bancário cresceu para 567,8 milhões de meticais (8,3 milhões de euros), enquanto o ativo total cresceu para 4.843 milhões de meticais (71 milhões de euros).

Já os recursos dos clientes (depósitos) caíram fortemente em 2023, para quase 422,3 milhões de meticais (6,2 milhões de euros), face aos 1.944 milhões de meticais no ano anterior, e o passivo total cresceu para 2.570 milhões de meticais (28,5 milhões de euros).

Segundo dados do banco central, funcionam em Moçambique 15 bancos comerciais e 12 microbancos, além de cooperativas de crédito e organizações de poupança e crédito, entre outras.

