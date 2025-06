A continuidade do técnico de 47 anos já tinha sido confirmada na terça-feira, pelo novo diretor-geral da Juventus, Damien Comolli, mas não a duração do contrato.

"Tudor renovou contrato com a Juventus. O treinador croata dirigirá a primeira equipa masculina até 30 de junho de 2027, com a opção de mais um ano, até 30 de junho de 2028", informou o clube de Turim, em comunicado.

A Juventus conta no plantel com os portugueses Alberto Costa, e Francisco Conceição, que vão representar o clube no Mundial de clubes, com arranque no sábado.

Tudor, que também representou o emblema de Turim como jogador (1998/2007), regressou ao clube em março, agora para treinador, rendendo Thiago Motta e levando a Juventus ao seu principal objetivo, que era a qualificação para a Liga dos Campeões.

Antes disso, o antigo defesa central liderou o Marselha, a Lazio, o Galatasaray, em que venceu uma liga turca, a Udinese e o Verona.

