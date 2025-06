Cólera em Angola estabiliza com média diária de 124 infeções nos últimos dez dias

Luanda, 13 jun 2025 (Lusa)-- A cólera em Angola continua ativa mas com tendência para estabilizar, registando uma média diária de 124 novos casos nos últimos 10 dias, segundo cálculos da Lusa com base nos dados do Ministério da Saúde.