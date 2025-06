Segundo um comunicado do CFL, o serviço de passageiros é suspenso a partir do próximo dia 16 de junho, "para permitir a realização de trabalhos de manutenção programados no ramal do aeroporto, com recurso a equipamentos pesados, essenciais para melhorar a eficiência e a confiabilidade na circulação dos comboios".

A situação deve manter-se ate setembro, informa a empresa.

No mês passado, o Ministério dos Transportes decidiu prolongar prazo para a conclusão da transferência dos voos internacionais de passageiros do AIAAN, previsto para junho, ate 30 de setembro.

O governo justificou a medida com a "atual conjuntura operacional e social, promovendo uma transição coordenada, segura e alinhada com os padrões internacionais, sem comprometer o interesse dos passageiros e dos operadores".

