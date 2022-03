Esta decisão decorre de uma revisão em alta "substancial" das perspetivas de inflação para o curto e médio prazo, a refletir a materialização e agravamento de alguns riscos, refere.

Entre eles estão "a escalada do conflito geopolítico na Europa", numa alusão à guerra na Ucrânia, "e a ocorrência de desastres naturais na região centro e norte" de Moçambique.

"O aumento da taxa MIMO visa manter o controlo da inflação no curto e médio prazo, de modo a permitir o início de um processo gradual de transição para taxas de juro de um dígito no médio e longo prazo, num contexto de retoma do programa com o Fundo Monetário Internacional e de execução dos projetos de gás natural", justifica o CPMO.

Ainda segundo o regulador, "mantêm-se as previsões de recuperação da atividade económica em 2022", não obstante as perspetivas de abrandamento da procura externa".

A próxima reunião ordinária do CPMO está agendada para 25 de maio.

