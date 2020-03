Banco de Moçambique reduz coeficiente de reservas obrigatórias exigidas à banca A ameaça do novo coronavírus, apesar ainda não ter sido detetado em Moçambique, levou hoje o banco central do país a reduzir as reservas obrigatórias exigidas ao sistema bancário em moeda nacional (metical) estrangeira, anunciou em comunicado. economia Lusa economia/banco-de-mocambique-reduz-coeficiente-de_5e6f9caf1a16c91991b566eb





"O Conselho de Administração do Banco de Moçambique, reunido em sessão extraordinária, deliberou reduzir em 150 pontos base os coeficientes das reservas obrigatórias em moeda nacional e em moeda estrangeira, com efeitos a partir do período de constituição que se inicia em 7 de abril", lê-se no documento.

A decisão visa "libertar liquidez para o sistema bancário enfrentar, com maior resiliência, os riscos crescentes decorrentes dos impactos macroeconómicos" da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Com a alteração hoje anunciada, o coeficiente de reservas obrigatórias para os passivos em moeda nacional passa para 11,50% e para os passivos em moeda estrangeira passa para 34,50%.

O banco central considera que "as perspetivas de inflação para o médio prazo continuam favoráveis, porém, o agravamento do risco da pandemia de Covid-19 exige que o sistema financeiro esteja suficientemente preparado, com liquidez necessária, para dar resposta célere aos possíveis efeitos negativos", conclui.

