"As perspetivas de inflação apontam para uma desaceleração no médio prazo", assinalou o Comité de Política Monetária (CPMO) em comunicado.

Em outubro, "a inflação anual que comporta as cidades de Maputo, Beira e Nampula, desacelerou para 11,08%, após 12,01% em setembro, a refletir, essencialmente, o abrandamento dos preços dos bens alimentares, com destaque para as frutas e vegetais", referiu.

"Para o médio prazo, consolida-se a perspetiva de retorno da inflação para um dígito, decorrente dos efeitos dos aumentos da taxa MIMO e da estabilidade do metical, não obstante a prevalência de elevados riscos e incertezas", concluiu o CPMO.

A próxima reunião ordinária do CPMO está marcada para 25 de janeiro de 2023.

LFO // LFS

Lusa/Fim