Banco de Moçambique anuncia medidas para apoiar empresas e famílias O Banco de Moçambique anunciou hoje novas medidas para apoiar empresas e famílias que sofram com o impacto da pandemia do novo coronavírus na economia, após uma reunião extraordinária do conselho de administração.





O banco central anunciou a "introdução de linhas de crédito em moeda estrangeira para os bancos e relaxamento das condições de reestruturação dos créditos dos clientes bancários para a mitigação dos efeitos" da covid-19, anunciou em comunicado.

"Estas medidas reforçam as decisões anteriormente tomadas e visam disponibilizar liquidez em moeda estrangeira e em moeda nacional para apoiar as empresas e as famílias a honrarem os seus compromissos, na sequência do agravamento dos riscos decorrentes dos impactos macroeconómicos" da covid-19, justificou.

As medidas consistem em "introduzir uma linha de financiamento em moeda estrangeira para as instituições participantes no Mercado Cambial Interbancário, no montante global de 500 milhões de dólares [467 milhões de euros], por um período de nove meses", a partir de segunda-feira.

Foi ainda autorizada "a não constituição de provisões adicionais pelas instituições de crédito e sociedades financeiras nos casos de renegociação dos termos e condições dos empréstimos, antes do seu vencimento, para os clientes afetados pela pandemia".

Esta medida entra também hoje em vigor, até 31 de dezembro.

O Banco de Moçambique "continuará a monitorar os indicadores económico-financeiros e os impactos macroeconómicos" da covid-19, "e tomará as medidas corretivas adicionais sempre que for necessário", concluiu.

Já há uma semana a instituição tinha anunciado a redução das reservas obrigatórias exigidas ao sistema bancário em moeda nacional (metical) e estrangeira.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

