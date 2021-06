A posição surge depois de o banco central ter anunciado na quarta-feira a suspensão do Standard Bank do Mercado Cambial Interbancário (MCI).

Segundo Tomaz Salomão, presidente do Conselho de Administração do Standard Bank Moçambique, a instituição "está a interagir com o banco central para obter mais detalhes, de modo a melhor aconselhar e proteger os interesses dos seus clientes e parceiros de negócios".

O banco "vai responder dentro dos 10 dias, conforme estipulado pelo banco central" aos processos instaurados, concluiu.

