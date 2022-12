Segundo o secretário para a Economia de Angola, Ivan dos Santos, o BAD aprovou 1.807 projetos, correspondente a mais de 71 mil milhões de kwanzas (135,2 milhões de euros), estando 714 projetos a aguardar pelos respetivos desembolsos.

Ivan dos Santos, que falava no habitual 'briefing' da semana, sublinhou que o financiamento do BDA se enquadra no Projeto de Apoio ao Crédito (PAC), tendo sido aprovados 1.807 projetos nos setores da agricultura, comércio e distribuição, pecuária e indústria transformadora, os maiores beneficiários deste apoio, igualmente a pesca, turismo, resíduos urbanos, têxteis e vestuário.

A agricultura, com 413 projetos, comércio e distribuição com 268, a pecuária com 146, a indústria transformadora 106 e as pescas com 82 projetos, são os cinco setores mais beneficiados pelo PAC.

O governante angolano frisou que, até ao momento, a Unidade Técnica de Projetos concluiu 3.583 dossiers, dos quais submeteu 2.071 ao BDA.

"O BDA aprovou 1.807 projetos, já financiou 1.093 e aguardam pelos respetivos desembolsos 714 projetos. Estão em carteira da Unidade Técnica de Projetos do INAPEM 1.512 projetos que aguardam por disponibilidade financeira para o efeito", disse o secretário de Estado para a Economia de Angola.

O PAC tinha como meta inicial a aprovação de mil projetos, mas face à procura de financiamento foram aprovados mais 807 dossiers de crédito, "o que, por si só, revela a necessidade de financiamento da produção interna".

Os projetos financiados têm um período de carência de 15 meses, os primeiros reembolsos devem começar a ser feitos em agosto do próximo ano.

NME // VM

Lusa/Fim