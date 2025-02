"Essa decisão decorre da eficaz colaboração do Standard Bank, SA e do seu acionista, bem como dos progressos significativos alcançados na cultura de risco, governação e controlos internos da instituição", lê-se no comunicado de imprensa do Banco de Moçambique, enviado à comunicação social.

O banco central indica, entretanto, que o Standard Bank continua sujeito à supervisão em conformidade com os procedimentos aplicados às demais instituições bancárias de Moçambique.

O Banco de Moçambique nomeou em 14 de outubro Cláudio Júlio Mangue, quadro sénior do banco central, para o cargo de inspetor residente no Standard Bank com o objetivo de garantir o seu acompanhamento.

Na altura, o banco central justificou a nomeação com a necessidade de "garantir um acompanhamento contínuo, objetivo e imparcial das atividades das instituições de crédito e sociedades ­financeiras, preservando os interesses dos clientes e assegurando a estabilidade do sistema ­financeiro".

O Banco de Moçambique tinha antes nomeado inspetores residentes para o Banco Comercial e de Investimentos, S.A (BCI), Millennium - Banco Internacional de Moçambique (BIM) e para o Absa Bank Mozambique, SA.

BCI, Millennium BIM e Standard Bank são os três bancos considerados sistémicos em 2024 pelo banco central, à semelhança da classificação de 2023. Juntamente com o Moza, o Absa é um dos dois bancos moçambicanos considerados quase sistémicos no sistema financeiro do país.

O lucro dos cinco maiores bancos moçambicanos cresceu 9,5% no primeiro semestre de 204, para mais de 12.433 milhões de meticais (quase 179 milhões de euros), com o Standard Bank a liderar, segundo dados compilados em 13 de agosto de 2024 pela Lusa.

De acordo com os relatórios financeiros intercalares do primeiro semestre dos cinco maiores bancos de Moçambique, este desempenho contrasta com os resultados líquidos de 11.360 milhões de meticais (162,8 milhões de euros) no primeiro semestre de 2023.

Para além do Standard Bank, os lucros calculados incluem os dos bancos BCI, Millennium BIM, Moza Banco e Absa

