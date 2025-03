A informação consta da ata da última reunião do Comité de Política Monetária (Copom) na qual o órgão emissor brasileiro explicou que subiu em um ponto, para 14,25%, a taxa de juro base praticada no país, para controlar a inflação e devido ao cenário externo incerto.

"Diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, da elevada incerteza e das desfasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso, o comité [do Copom] antevê, confirmando-se o cenário esperado, um ajuste de menor magnitude na próxima reunião", lê-se no documento.

"Para além da próxima reunião, o Comité reforça que a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta", acrescentou.

O Banco Central enfatizou que, segundo análises de curto prazo, a inflação acumulada nos últimos doze meses no Brasil permanecerá acima do teto da meta de 3% com margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Entre os fatores que complicaram o cenário para travar a inflação no país sul-americano o documento citou a incerteza em torno da política comercial dos Estados Unidos e sinais de uma "moderação incipiente" no crescimento económico interno.

A inflação no Brasil subiu para 5,06% nos últimos doze meses até fevereiro, meio ponto a mais que em janeiro, atingindo o seu maior nível desde setembro de 2023 de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

