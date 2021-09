O Comité de Política Monetária do Banco Central (Copom) elevou as taxas de juros na semana passada de 5,25% para 6,25% ao ano, a quinta subida consecutiva este ano e que deixou o custo do dinheiro no nível mais alto em mais dois anos.

A decisão baseia-se nos riscos fiscais do Brasil, conforme ata da última reunião do Copom divulgada hoje.

"Neste momento, manter a atual taxa de ajuste associada ao aumento da magnitude do ciclo de ajuste da política monetária num patamar significativamente contracionista é a estratégia mais adequada para garantir a convergência da inflação para as metas de 2022 e 2023", frisou o Copom, na ata.

Em agosto, a inflação no Brasil foi de 0,87% - maior nível daquele mês em 21 anos -, fazendo com que o índice de preços acumulasse 5,67% nos primeiros oito meses do ano e 9,8% nos últimos doze meses.

A taxa de inflação acumulada até agora no país já supera a meta fixada pelo Governo brasileiro para o ano, que é de 3,75%, com margem de tolerância de dois pontos percentuais para baixo (2,25%) e para cima (5,25%).

Pelas projeções do Copom, a inflação no Brasil chegará a 8,5% este ano, mas cairá para menos de metade em 2022 (3,7%) e permanecerá num patamar semelhante em 2023 (3,2%).

Segundo o comité, isso exige uma trajetória da taxa de juros que chega a 8,25% ao ano este ano e a 8,50% ao ano durante 2022, e depois cairá para 6,75% em 2023.

