De acordo com uma nota divulgada pelo órgão, o debate sobre a possível moeda digital brasileira acompanha "o dinamismo da evolução tecnológica da economia" e poderá "aumentar a eficiência do sistema de pagamentos de varejo [retalho]" em transações 'online' e 'offline'.

O Banco Central brasileiro frisou que realiza internamente e com instituições internacionais debates sobre o projeto, que também terá como diretriz "contribuir para o surgimento de novos modelos de negócio e de outras inovações baseadas nos avanços tecnológicos", além de "favorecer a participação do Brasil nos cenários económicos regional e global".

Segundo o órgão emissor, a moeda digital em estudo no Brasil abrirá a possibilidade de desenvolvimento de modelos inovadores como contratos inteligentes ('smart contracts'), internet das coisas ('IoT') e poderá ser usada como uma extensão da moeda física, com a distribuição ao público intermediada por custodiantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

Embora tenha anunciado o projeto, o órgão considerou que é importante aprofundar a discussão sobre o assunto e abrir um diálogo com o setor privado antes que se defina pela apresentação de um cronograma de implantação da moeda.

As diretrizes apresentadas pelo Banco Central brasileiro tratam do entendimento atual da instituição sobre moedas digitais para direcionar a discussão no âmbito nacional, mas o órgão concluiu frisando que a discussão sobre o tema é dinâmica e "poderá reavaliar seu posicionamento à medida em que as discussões evoluam".

