De acordo com uma nota de imprensa, o plano, que contará com o apoio da seguradora Fidelidade, é uma iniciativa que reflete o investimento e a aposta nos atuais e futuros colaboradores do Caixa Angola, não representando esforço financeiro para o funcionário.

A iniciativa permite que o próprio, os seus herdeiros ou quem este nomear, possam usufruir de um rendimento extra em caso de reforma (ainda que por invalidez) ou morte.

"Mais uma vez, no ano em que se tornou na primeira empresa de capital estrangeiro a ser cotada na Bolsa de Dívida e Valores do país e prestes a entrar para o seu 30.º aniversário de existência em Angola, o Caixa Angola faz uma dupla aposta na inovação financeira", disse o administrador executivo do Caixa Angola, Francisco Santos, citado na nota.

O responsável destacou que o banco está "na vanguarda em prol dos seus colaboradores, dando-lhes a oportunidade de beneficiar de uma gestão profissional por terceiros, com vista à geração de riqueza a prazo, indo assim ao encontro das suas necessidades financeiras futuras".

"E em segundo lugar, trazendo para o mercado financeiro angolano, um novo produto que fomenta a poupança e o investimento coletivo a longo prazo", afirmou Francisco Santos.

O banco Caixa Geral Angola foi a primeira instituição bancária privada a operar no mercado angolano após a independência. Está presente em oito províncias de Angola, suportado por uma rede de mais de 30 balcões e por uma equipa de mais de 500 profissionais.

