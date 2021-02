A operadora de jogo disse ter sido informada da recusa pela Independent Alcohol and Gaming Authority of New South Wales, o estado sudeste australiano de Sydney.

A autoridade agiu com base nas recomendações de um inquérito público que concluiu na semana passada que a Crown Resorts tinha "facilitado" operações de branqueamento de dinheiro ligadas às Tríades chinesas e outros grupos do crime organizado.

A decisão de negar a licença para o casino de Sydney veio apesar da demissão do presidente executivo da Crown, Ken Barton, e de três outros diretores na sequência da investigação.

A imprensa apontou numa declaração que continuaria a consultar o regulador para responder às suas críticas.

Foi defendida uma série de reformas antes da Crown Resorts ter sido autorizada a abrir o seu novo casino na torre de 75 andares que construiu no porto de Sydney.

Com mais de 270 metros, o edifício, que também alberga um hotel e restaurantes, é a torre mais alta de Sidnei.

O inquérito público tinha sido lançado devido a notícias na imprensa de que os casinos Crown em Melbourne e Perth, Austrália, estavam a ser utilizados para lavar dinheiro do tráfico humano, tráfico de droga, terrorismo ou exploração sexual de crianças.

A magistrada Patricia Bergin concluiu que a empresa não era digna de uma licença, inclusive por "permitir atividades de branqueamento de dinheiro" e por fazer negócios com o crime organizado, incluindo as Tríades.

O principal acionista da Crown, o bilionário James Packer, detém atualmente cerca de 35% da Crown através da sua holding CPH.

