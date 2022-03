"Em 2021, a Sierra assinou 219 novos contratos com lojistas nos seus ativos sob gestão em Portugal, melhorando e adaptando a oferta comercial às necessidades dos consumidores e às novas tendências do mercado, tanto em centros comerciais como em mercados urbanos alimentares ('food markets')", disse a empresa, em comunicado.

No ano passado, a Sonae Sierra reforçou também o posicionamento no segmento premium, ao assinar para o NorteShopping com as marcas Victoria's Secret, que vai abrir a primeira loja em Portugal fora da zona comercial dos aeroportos, mas também com a Loja das Meias.

No ano passado, abriram ainda a Maje, a Sandro, a Claudie Pierlot e a The Kooples no Centro Colombo, enquanto o CascaiShopping recebeu a Falconeri, que se estreou num centro comercial em Portugal.

Em 2021, a Taxa de Ocupação Global do portefólio sob gestão da Sierra em Portugal "foi superior a 98%".

"Estes resultados demonstram a nossa capacidade de criar experiências diferenciadoras e multicanal nos ativos que gerimos, antecipando as necessidades dos consumidores. O nosso portefólio é, agora, mais extenso e heterogéneo, fruto do trabalho de uma equipa mais ágil e especializada em diferentes tipos de retalho", refere Alberto Bravo, diretor de Property Management da Sierra para Portugal e Espanha, citado no comunicado.

No ano passado, a atividade comercial da Sierra abrangeu centros comerciais e mercados urbanos, como o Mesa na Praça, no Mercado Municipal de Braga, e o Mercado do Bom Sucesso, no centro do Porto, enquanto ativos como a Casa da Arquitetura, em Matosinhos, e o complexo de lojas de Troia, foram também alvo de intervenção, com grande parte da oferta comercial reformulada, destaca a empresa.

Alberto Bravo vinca que para este ano a empresa quer "continuar a trabalhar para garantir que os ativos que gerimos são os mais bem posicionados para o futuro, antecipando as tendências de consumo, para continuar a criar valor acrescentado para os nossos clientes."

AAT // JNM

Lusa/Fim