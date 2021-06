Na conta do grupo na rede social Twitter foram publicadas fotos de jovens ativistas a instalar cartazes ao longo do passeio e um piano para a "ocupação", que descreveram como "festiva", e que deverá durar todo o fim de semana.

"No mundo de amanhã, teremos que mudar a nossa relação com os outros e com os seres vivos: colaborar em vez de dominar, proteger em vez de destruir, compartilhar em vez de apropriar-se", destacaram os ambientalistas num comunicado de imprensa.

A ação prevê também a realização de mesas redondas com a presença do sociólogo Geoffroy de Lagasnerie e da cientista política Fatima Ouassak, entre outros especialistas.

O grupo, que é o desdobramento francês da rede criada na Grã-Bretanha em 2018, tem intensificado as suas ações há dois anos, com bloqueios de ruas ou ocupações de lugares públicos, algumas vezes com intervenções policiais, para denunciar a inércia frente ao aquecimento global.

