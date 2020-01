Associação empresarial cristã africana quer atrair países lusófonos e anglófonos A Confederação Internacional das Associações dos Líderes Empresariais e Institucionais Cristãos para a região africana (Uniapac - África) quer promover o emprego decente e atrair mais países lusófonos e anglófonos, disse hoje a presidente da organização continental. economia Lusa economia/associacao-empresarial-crista-africana-quer_5e2b00e0f000f412c3a7a922





"Neste momento estamos com 15 membros, a nossa intenção nos próximos três anos é incluir mais membros, Guiné-Bissau e Moçambique, no mundo lusófono, e também no mundo anglófono, sobretudo da África Austral", disse Miluci Santos, na cidade da Praia, após uma audiência com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

Miluci Santos, que é presidente da Associação de Gestores, Empresários e Profissionais Católicos de Cabo Verde (AGEPCV), assumiu esta semana a liderança da organização africana para um mandato de três anos.