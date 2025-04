Há trinta anos, o Lidl abria portas pela primeira vez em Portugal com uma proposta simples: qualidade a preços acessíveis. Três décadas depois, a cadeia alemã não só consolidou a sua presença no país como se tornou um exemplo de inovação no setor do retalho.

Com 9 mil colaboradores no país, perto de 300 lojas e agora cinco centros logísticos, entre investimentos em sustentabilidade, apoio à produção nacional e uma forte aposta na modernização das lojas, o Lidl é hoje muito mais do que um supermercado — é uma marca próxima dos portugueses e alinhada com os desafios do futuro. E já aqui investiu, segundo números oficiais da marca, cerca de 2 mil milhões de euros.

Mas muito mais é o valor gerado para o país à boleia da retalhista. De acordo com um estudo publicado há meses sobre o impacto socioeconómico da cadeia alemã em Portugal na década de 2014-2023, há números impressionantes a destacar, a começar pelos 23 mil milhões de euros de riqueza gerada.

De acordo com a consultora Forvis Mazars, que desenvolveu o relatório, é essa a dimensão do impacto da retalhista, direto e indireto, na economia nacional, para o que muito contam as marcas próprias. Cerca de 50% dos produtos de assinatura do grupo que estão à venda nas prateleiras de norte a sul vêm de fornecedores portugueses, o que significa, revela o estudo, que por cada euro investido na cadeia de abastecimento de parceiros de marca própria foram gerados na economia portuguesa 1,84 euros.

O estudo indica ainda que a contribuição das marcas próprias ajudou a sustentar perto de 24 mil novos postos de trabalho no país e a manter mais de 84 mil, de forma direta e indireta, com o setor agrícola a ser o mais beneficiado pelo impacto da aposta da marca em produtos nacionais. No top três de geração de riqueza e emprego seguem-se os "Produtos alimentares" e os "Produtos da pesca".

Outra marca relevante é a que revela o volume de exportações pelas quais o Lidl é responsável nestas áreas, graças à disponibilidade de produtos portugueses nas prateleiras das suas lojas fora do país: são 192 mil toneladas de frutas e legumes exportados em dez anos. E só em 2024, a conta somou 31 mil toneladas, com destaque para a pera rocha do Oeste DOP (14 mil toneladas chegaram à Alemanha, Reino Unido, França, Irlanda, Polónia, Suécia, Espanha e Luxemburgo), a laranja do Algarve IGP (6 mil toneladas) e a couve coração (4 mil toneladas).

Os números impressionam e o investimento no país continua. Há cerca de dois meses, o Lidl abriu o seu maior centro logístico em Portugal, num investimento que excedeu os 115 milhões de euros e aponta à criação de 200 postos de trabalho. O entreposto de Loures, quinto no país (já há outros em Sintra, Palmela, Santo Tirso e torres Novas), ocupa uma área equivalente a cinco campos de futebol e a sua importância é reconhecida a ponto de motivar a presença do ministro da agricultura, José Manuel Fernandes, na abertura. "É uma aposta que reafirma o compromisso e empenho com o país" "É uma aposta que reafirma o compromisso e empenho com o país e espelha o investimento numa região da máxima importância para a visão estratégica de crescimento futuro", afirmou à data o CEO do Lidl Portugal, Hélder Rocha, destacando o "aumento da capacidade logística, maior conforto e eficiência para os colaboradores que nele trabalham e melhoraria do serviço prestado à comunidade". As origens do Lidl

O Lidl pertence ao Grupo Schwarz e é um dos maiores retalhistas de produtos alimentares na Europa e foi buscar o nome a um antigo professor chamado Ludwig Lidl, cujo nome foi comprado para evitar usar o nome da família Schwarz diretamente.

As origens do supermercado fixam-se na cidade de Neckarsulm, no estado alemão de Baden-Württemberg. Chamava-se Lidl & Schwarz Lebensmittel-Sortimentsgroßhandlung, que se traduz por distribuidor de alimentos. E durante décadas foi como o grupo funcionou, sobretudo como grossista, fornecendo produtos a retalhistas.

A primeira loja Lidl abriu em 1973 e a partir daqui a empresa cresceu rapidamente. No final dos anos 80, iniciou a sua internacionalização e foi sempre crescendo até às mais de 12 mil lojas e 220 centros de distribuição e entrepostos em 31 países que tem hoje o Grupo Lidl, contando com cerca de 375 mil colaboradores.

“A Melhor Loja de Portugal”

No ano de 2019, o grupo Lidl foi eleito pelo segundo ano consecutivo na categoria supermercados, “A Melhor Loja de Portugal”, na localização de Alcobaça – Estrada de Leiria, que alcançou o maior número de votos, e foi ainda distinguido como “Retailer of the Year 2019-2020”.

Em 2013 e pela primeira vez, o Lidl foi reconhecido pelos consumidores portugueses como Marca Superbrand, distinção atribuída por oferecer um benefício claro e diferenciador e por disponibilizar produtos e serviços de excelência.

O Lidl aposta cada vez mais em produtos portugueses, especialmente frescos.

Lidl

Recentemente, tem vindo a reposicionar-se: modernizou as lojas, alargou o sortido, e investiu em sustentabilidade, produtos biológicos, e digitalização (como apps de fidelização e promoções).

A verdade é que o Lidl tem uma legião de fãs por toda a Europa porque consegue ter preços muito competitivos sem que os produtos pareçam de fraca qualidade.

O Lidl não aposta em muitas marcas, preferindo apresentar nas suas prateleiras marcas próprias como a Milbona (laticínios), a Cien (cosméticos), a Deluxe (linha gourmet) ou a Lupilu (bebé), que vêm ganhando fãs. E essas marcas ganham prémios, fazem sucesso… por isso os clientes confiam. Em 2024, o Lidl foi distinguido como a insígnia de retalho alimentar mais premiada, vencendo em oito categorias de marca própria.

As lojas são organizadas, práticas e têm menos distrações do que outros supers. Sem música de elevador, sem corredores infinitos, o Lidl distingue-se por ser direto: entra, vai buscar o que precisa, paga e sai. A juntar a isso, a app Lidl Plus trouxe promoções personalizadas, cupões, sorteios e extras que fazem com que o cliente se sinta valorizado — tudo no telemóvel, fácil e rápido.

A aposta na sustentabilidade

Preocupado com o ambiente e transferindo essa vertente para a sua atividade como um todo, o Grupo Schwarz é um dos signatários do Compromisso Global da Nova Economia de Plásticos da Ellen MacArthur Foundation. O objetivo é alcançar uma economia circular para plásticos, com base em materiais reutilizáveis, recicláveis e biodegradáveis.

Nos últimos anos, o Lidl também tem reforçado a imagem de marca responsável, com projetos sociais e ambientais e comprometeu-se a reduzir em pelo menos 20% o consumo de plástico até 2025. O que também justifica a grande aposta em produtos biológicos e locais, gerando um apoio a produtores portugueses. E também resulta num cada vez maior número de produtos com certificações como bio, Fairtrade, Rainforest Alliance, MSC (pescas sustentáveis), etc.

A marca própria “Vem do Campo”, por exemplo, dá destaque a produtos frescos, muitas vezes de origem nacional e com práticas agrícolas mais sustentáveis.

Lidl, carregamento para veículos elétricos

Por outro lado, o Lidl já conseguiu colocar energia 100% verde em todos os seus edifícios e em 2021 disponibilizou postos de carregamento para veículos elétricos, em todas as capitais de distrito. Muitas lojas novas já são construídas com painéis solares, sistemas de reaproveitamento de água e iluminação LED para garantir que há maior sustentabilidade.

No que diz respeito a campanhas e ações sociais, tem participado na Recolha de Alimentos com o Banco Alimentar, apoio a instituições e combate ao desperdício alimentar. Tem também feito parcerias com organizações ambientais.

As lojas, redes sociais e até a app têm seções que informam os clientes sobre as suas escolhas sustentáveis. E essa transparência ajuda a ganhar a confiança de quem se preocupa com o planeta.

Uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal

Pela primeira vez em 2022, a empresa recebeu a certificação "Top Employer", atribuída pelo Top Employers Institute, como uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal, única no setor do Retalho Alimentar. O ambiente de trabalho é descrito por muitos colaboradores como "respeitador, cooperativo e com espírito de entreajuda".

Lidl, loja de Vila Nova de Famalicão

Mesmo sendo uma grande multinacional, o Lidl cultiva uma cultura interna próxima e informal, onde todos sabem o seu papel — e contam uns com os outros. Assumiu ainda um compromisso com o salário mínimo interno mais alto do que o nacional — por exemplo, em 2024, pagava 1.110€ brutos por mês como salário mínimo no país — e investe muito na formação dos colaboradores, desde operadores de loja até cargos de gestão. Também oferecem oportunidades internacionais, beneficiando de ter a marca incluída no grupo Schwarz. Muitos colaboradores começam em cargos de base e sobem rapidamente. Há uma cultura de promoção interna, o que motiva quem quer crescer.

Existe também um ambiente multicultural e inclusivo onde se valoriza a equidade de género (muitas chefias de loja e cargos intermédios são ocupados por mulheres). Relativamente aos horários, são mais equilibrados do que o habitual no setor do retalho e há incentivos ao bem-estar: acesso a serviços de saúde, programas de apoio psicológico e promoção de estilos de vida saudáveis. Estabilidade, crescimento, boa remuneração e propósito são razões apontadas para o Lidl ser visto como um bom sítio para trabalhar — num setor que nem sempre tem a melhor fama no que toca a condições laborais. Não é de espantar, portanto, que em 2025 tenha recebido, pela quarta vez consecutiva, a certificação Top Employer.

Lidlab, Centro de Inovação e Cooperação

Em abril de 2025, o Lidl inaugurou o Lidlab, o seu primeiro Centro de Inovação e Cooperação a nível mundial, em Portugal. Este centro visa envolver os clientes no desenvolvimento de produtos alimentares e não alimentares de marca própria.

Lidllab créditos: Sara Matos

Vai contar com dois espaços junto às lojas de Linda-a-Velha (Oeiras) e Agramonte (Porto) e convida os clientes a participar em focus groups, estudos de mercado, provas de receitas e também provas cegas sensoriais, destinadas a responder às tendências de consumo e fazer evoluir a oferta de marca própria.

"Damos aos nossos clientes um papel ainda mais determinante"

"No ano em que comemoramos os 30 anos no mercado português, damos aos nossos clientes um papel ainda mais determinante no processo de definição dos produtos de marca própria", justifica Bruno Pereira, administrador de Compras do Lidl Portugal.

Para participar, os clientes próximos das lojas de Linda-a-Velha e de Agramonte encontram na app Lidl Plus um banner alusivo ao Lidlab, através do qual terão acesso a mais informação acerca das iniciativas de investigação e ao formulário de registo. Depois, serão convidados a participar nas diferentes atividades, de acordo com a sua disponibilidade e preferências de consumo.

30 Anos Depois: E Agora?

Em 2025, o Lidl celebra três décadas de presença em Portugal. O que começou com 13 lojas e uma proposta simples transformou-se numa das maiores cadeias de retalho do país. Mas os 30 anos não são um ponto de chegada: são o início de uma nova fase. O futuro do Lidl passa por continuar a ser parte ativa da solução – no ambiente, na economia e na sociedade.

Nuno Rodrigues, diretor-geral de Marketing e Estratégia Promocional do Lidl Portugal, afirma: "Este é um momento de grande orgulho para nós. Celebrar os 30 anos do Lidl em Portugal é o reconhecimento de uma trajetória marcada pela confiança, inovação e compromisso com os nossos clientes, parceiros e colaboradores. Olhamos para o futuro com o mesmo espírito de adaptação e inovação que sempre nos guiou e continuaremos a estar ao lado dos portugueses."

Três décadas depois, o Lidl continua a surpreender. O segredo? Uma combinação de simplicidade, eficiência, proximidade e visão. Mais do que um supermercado, o Lidl é hoje um agente de mudança no retalho em Portugal – e o melhor, como dizem eles, ainda está por descobrir.

