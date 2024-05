"Em 2023, 89% das famílias portuguesas dispunha de acesso fixo ou móvel à Internet", o que compara com a média de 93% na UE, revela a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), apontando que Portugal é o quarto país da UE "com maior proporção de acessos de banda larga fixa ultrarrápida (velocidade de download anunciada de 100 Mbps ou mais)" e que a utilização de banda larga fixa nas empresas é melhor aqui do que na média europeia (95% contra 94%).

Quanto aos provedores, a Meo destacou-se em todos os parâmetros como líder, com quotas de mercado superiores nos serviços de telefone fixo (44,9%), televisões (41,5%), internet de banda larga (41,1%) e serviços telefónicos móveis (38,1%), revela o regulador no seu raio-X ao Sector das Comunicações em 2023.

"No final de 2023, as quatro entidades com maior dimensão presentes nos mercados de comunicações eletrónicas em Portugal eram, por ordem, a MEO, a NOS, a Vodafone e a NOWO", lê-se no dito relatório. "A MEO detinha a quota mais elevada de voz fixa (44,9%), TV (41,5%), internet fixa (41,1%) e serviços telefónicos móveis (38,1%)", concretiza a Anacom, revelando que a segunda maior operadora em quota se encontra na fasquia dos 30%.

Também no que respeita a ofertas em pacote, a Meo liderou a corrida, com 41,6% dos subscritores (contra 35,1% da NOS, 20,6% da Vodafone e 2,7% da NOWO) e "destacando-se em todos os tipos de pacotes: 2P, 3P e 4/5P".