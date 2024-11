Fazer projetos de consultoria com estudantes, para clientes do país e internacionais, é a missão da Júnior Empresa da Nova SBE. "Fazemos pesquisas de mercado, planos de internacionalização, planos de negócios e financeiros, bem como de marketing, mas também apoiamos startups", concretiza Duarte Clemente, vice-presidente da Nova Junior Consulting.

Os exemplos de clientes de trabalhos realizados não são de somenos: "Fizemos um estudo sobre o mercado português para a Embaixada da Finlândia, por exemplo, para potenciar investimentos finlandeses aqui", conta Margarida Paneiro, presidente da organização, apontando ainda a parceria com a Glooma, uma luva que ajuda a detetar cancro da mama e que foi, em 2021, o vencedor dos Altice Innovation Awards.

"O nosso impacto é sobretudo nos nossos membros, que veem as suas capacidades desenvolvidas nestes projetos, mas também tocamos a comunidade, com apoio a estudantes de fora e causas sociais às quais podemos dedicar parte do dinheiro que fazemos na Júnior Empresa", dizem, apontando a fasquia de cerca de 70 a 100 mil euros/ano. O dinheiro é reinvestido, aplicado em apoios ou usado em eventos e atividades para os estudantes.

Cientes do que estão a aprender com a Nova Júnior Consulting, entre os projetos para o futuro, realçam a vontade de crescer, não apenas em valor mas também em qualidade e capacitação dos seus membros. Mesmo porque experiências como esta e estar "rodeado de pessoas com igual ambição, molda o futuro", garante Margarida.