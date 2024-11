Fundada em 1999 por cinco alunos do Técnico — Joaquim Viegas, José Rui Felizardo, Sérgio Carvalho, Pedro Conceição e Francisco Veloso —, a Junitec nasceu sustentada em dois pilares: o empreendedorismo e a inovação. Foi a primeira Júnior Empresa portuguesa, que deu origem ao Movimento, e ao fim de 25 anos mantém-se focada, com mais de 70 membros ativos e sete prémios internacionais no palmarés.

"Nós queremos dar aos estudantes a oportunidade de trabalharem com tecnologias vanguardistas, em projetos com impacto real", conta ao SAPO o atual presidente, Carlos Rebelo. E para mostrar que esta Júnior empresa não fica atrás de qualquer organização madura, aponta os números: "Tivemos no ano passado uma faturação de 150 mil euros e temos aspirações a crescer mais, com dois tipos de projetos, nas áreas de consultoria tecnológica e desenvolvimento de produto."

Já contam projetos como uma pulseira de triagem hospitalar para o CEiA e novos contentores para a Jerónimo Martins, mas também fazem produtos finais para o cliente, como websites chave na mão, para gigantes como a Fujitsu.

Para o vice-presidente, Vicente Megre, o esforço e os resultados são essenciais para o Movimento Júnior Empresa ganhar escala e impactar cada vez mais a sociedade. E isso também passa pelo trabalho da Junitec, onde não falta ambição e profissionalismo. "Queremos ter tecnologias cada vez mais vanguardistas e interessantes, para construir profissionais melhores, podermos lidar com clientes maiores e ter projetos com cada vez mais impacto."