Após subir 11 lugares no ranking da competitividade mundial, entre 2013 e 2018, nos últimos anos Portugal voltou a cair para a 39.ª posição, ficando atrás de alguns países do grupo de “Concorrentes”, entre os quais a República Checa e a Estónia. Enquanto isso, só nos últimos dois anos, a Irlanda subiu 11 lugares, estando agora em segundo lugar, e a República Checa conquistou 16 posições. As conclusões estão expressas no último estudo Comparar para Crescer, divulgado pela Associação Business Roundtable Portugal (ABRP) em janeiro.

Onde estamos agora? É o que a ABRP vai revelar nesta terça-feira, na apresentação da segunda edição Snapshot Comparar para Crescer, uma visão sobre a competitividade de Portugal, que poderá acompanhar aqui, no SAPO.

Pelas 14.30, no Auditório KPMG, será traçado o novo retrato, com base nos dados mais recentes e nos novos indicadores da plataforma., "numa altura em que o recente relatório Draghi veio chamar a atenção para o urgente problema da falta de competitividade da Europa". E toda a sessão estará, em direto, no SAPO.pt.

A sessão será marcada por uma conversa entre Pedro Siza Vieira, antigo ministro da Economia, e Vítor Bento, presidente da Associação Portuguesa de Bancos, "que conhecem bem a realidade sócio- económica do nosso país, com a moderação de Sara Aguiar, cofundadora do Coletivo Matéria", explica a ABRP, que reservou ainda espaço para intervenções de Vítor Ribeirinho, CEO KPMG, Vasco de Mello, membro da direção da ABRP, Pedro Ginjeira do Nascimento, secretário-geral da Associação, e Nuno Amado, vice-presidente da Business Roundtable Portugal.

Publicado duas vezes por ano, o Comparar para Crescer faz um breve retrato da competitividade nacional de forma a "evidenciar a posição competitiva de Portugal em áreas e domínios estratégicos para o país e suscitar a reflexão e o debate na sociedade civil, mas acima de tudo a ação e a mudança por parte dos agentes decisores".

AGENDA

14:30 | Welcome coffee

15:00 | Boas-vindas (Vítor Ribeirinho, CEO KPMG)

15:05 | Introdução (Vasco de Mello, membro da Direção BRP)

15:10 | Apresentação Snapshot (Pedro Ginjeira do Nascimento, Secretário-geral BRP)

15:30 | Debate com:

. Pedro Siza Vieira, Ex-Ministro da Economia, Advogado

. Vítor Bento, Presidente Associação Portuguesa de Bancos

. Moderação: Sara Aguiar, Cofundadora Coletivo Matéria

16:10 | Fecho (Nuno Amado, Vice-presidente BRP)